Bolu'da Heyelan Anı Kameralara Yansıdı

Bolu'da etkili olan kuvvetli yağış Mudurnu ilçesinde iki farklı noktada heyelana sebep oldu. Taşan dereler sebebiyle bazı yollar balçıkla kaplandı, vatandaşların ekili arazileri zarar gördü. Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolundaki heyelan anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'da heyelan anı kamerada

BOLU - Bolu'da etkili olan kuvvetli yağış Mudurnu ilçesinde iki farklı noktada heyelana sebep oldu. Taşan dereler sebebiyle bazı yollar balçıkla kaplandı, vatandaşların ekili arazileri zarar gördü. Öte yandan, Mudurnu- Taşkesti bağlantı yolundaki heyelan anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'da kuvvetli yağış bazı ilçelerde hayatı felç etti. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde debisi yükselen dereler taştı. Mudurnu'nun bazı yolları adeta balçıkla kaplandı. Göynük ve Mudurnu ilçelerinin sınırında bulunan Sülüklü Gölü'ne giden yolda sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan sebebiyle Sülüklü Gölü'ne ulaşım kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolunun bulunduğu mevkide de zeminin yumuşaması sebebiyle heyelan oluştu. Heyelan anı vatandaşın kamerasına da yansıdı.

Mudurnu'da bulunan Akyokuş köyünün de şebeke suyu hattı sağanak sebebiyle patladı. İl Özel İdaresi ekipleri Akyokuş köyünde çalışma başlattı. Kuvvetli yağış, Tavşansuyu köyündeki Özcan Çınar'a ait ekile bahçeye de zarar verdi.

Özcan Çınar, "Biz hem doğa ile mücadele ediyoruz hem doğayı kendimiz koruyalım diye uğraşıyoruz. Bahçem yaklaşık 1,5 dönümdü. Fasulyemiz, patateslerimiz vardı. Onlar da heba oldu" dedi.