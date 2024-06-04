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Bolu'da hastane bahçesinde yılan yakalandı

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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bahçesinde vatandaşlar tarafından görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı ve doğaya salındı.

Bolu'da hastane bahçesindeki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi bahçesinde yılan gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, hastane bahçesinde arama başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından taşların arasında bulunan yılan aparatla yakalandı.

Hastane bahçesinin dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Köroğlu Bolu Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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