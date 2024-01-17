Bolu'da hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyon yapan ekipler, Seyrancık Mahallesi'nde çeşitli suçlardan 12 yıl 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'yi (33) gözaltına aldı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.