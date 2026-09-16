Bolu'da göletten hayalet ağ çıkarıldı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki göletten 22,5 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısmı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Yağbaşlar köyünde bulunan gölette ağ tarama ve kontrol çalışması yapıldı.

Faaliyette gölette 22,5 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Ağları imha eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkları gölete bıraktı.

Kaynak: AA