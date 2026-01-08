Haberler

Bolu'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bolu'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon kapsamında 13 düzensiz göçmenin ise ülkelerine geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı.

Bolu'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Analiz çalışmaları sonucu iki aracı durduran ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmenin ise ülkelerine geri gönderilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
