Haberler

Bolu'da Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı

Bolu'da Gıda Güvenliği Denetimi Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, alış veriş merkezinde gıda satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezinde bulunan fırın, pastane, kafeterya, restoran, şarküteri ve kasapta ekipler tarafından denetim yapıldı.

Denetim öncesi inceleme yapılacak alanda galoş giyip bone takan ekipler, işletmenin üretim, hazırlama, servis, satış, toplu tüketim ve depo alanlarını gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetledi.

Kontrollerde, teknik ve hijyenik koşulların uygunluğu, gıdaların etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza ve servis koşulları, sıcaklıkları incelendi. İlaçlama ve eğitim kayıtları, personel hijyeni ve tüm alanların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

İnceleme sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.