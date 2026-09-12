Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA