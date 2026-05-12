Bolu'da boz ayının kurtları kovalaması fotokapanla görüntülendi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir doğa gözlemcisi tarafından kurulan fotokapan, boz ayının kurtları kovaladığı anları kaydetti. Görüntüler, ormanlık alandaki yaban hayatın hareketliliğini gözler önüne seriyor.

Doğa gözlemcisi İbrahim Can Yıkılmaz'ın yaban hayatını takip etmek amacıyla ilçedeki ormanlık alana kurduğu fotokapanın kadrajına boz ayı ve kurtlar takıldı.

Kayıtlarda ayrıca, fotokapanın bulunduğu alana gelen ayının, bir süre sonra bölgedeki kurtları kovaladığı görülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
