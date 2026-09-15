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Bolu'da fenalaşan böbrek nakilli hasta ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi

Bolu'da fenalaşan böbrek nakilli hasta ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi
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Antalya'da 3 yıl önce böbrek nakli yapılan ve Bolu'da fenalaşan 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Antalya'da 3 yıl önce böbrek nakli yapılan ve Bolu'da fenalaşan 17 yaşındaki genç, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2023 yılında nakil olan M.Y. geçen pazar ailesiyle ziyarete geldiği Bolu'da yüksek tansiyon nedeniyle fenalaştı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen M.Y. burada tedavi altına alındı.

Çocuklarının böbrek naklini yapan doktorla iletişime geçen aile, M.Y'nin tedavisinin Antalya'da operasyonu geçirdiği hastanede devam etmesine karar verdi.

Ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine getirilen genç hasta, ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Kaynak: AA
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