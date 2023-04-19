Bolu'da fabrikada işten çıkartılan işçiler eylem yaptı

Bolu'da sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, kararı protesto etti.

Bolu'da sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, kararı protesto etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 100 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Pankart ve dövizlerle fabrika önünde toplanan işçiler, sık sık slogan atarak, haklarının verilmesini istedi. İşçiler ile fabrika görevlileri arasında zaman zaman tartışma da yaşandı.

Eyleme destek veren Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, yaptığı konuşmada, fabrikada teşkilatlanma çalışmalarının önüne geçmek için işçilerin çıkarıldığını savundu.

"Bu arkadaşlarımızın suçu, sadece ve sadece Anayasal hakları olan sendikaya üye olmalarıydı." diyen Çelik, örgütlenme haklarını sonuna kadar kullancaklarını ve işçilerin hakkını savunmaktan asla geri durmayacaklarını ifade etti.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölegede işçiler eylemlerini sürdürdü.