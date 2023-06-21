Fabrikada üzerine tavan vinci düşen işçilerden biri öldü diğeri ağır yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan İlamet Metal Fabrikası'ndaki üretim çalışmaları esnasında üzerine tavan vinci düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 2018 yılında kurulan fabrikada son 5 yılda 4 işçinin iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan İlamet Metal Fabrikası'nda üzerine tavan vinci düşen işçi hayatını kaybetti. Kazada bir işçi de ağır yaralandı.

112 EKİPLERİNE BİLDİRDİLER

Olay, öğle saatlerinde Gerede ilçesinde bulunan İlamet Metal Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikada üretim çalışmaları esnasında işçilerden İsmail Danışman (24) ve Berat Yaylacı'nın (24) üzerine tavan vinci düştü. Ağır yaralanan işçileri gören çalışma arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

24 yaşındaki İsmail Danışman hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde İsmail Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Berat Yaylacı ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON 5 YILDA 4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

2018 yılında kurulan İlamet Metal Fabrikası'nda 2019'da bir, 2021'de bir ve 2023'te iki işçi olmak üzere son 5 yılda 4 işçinin iş kazalarına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.