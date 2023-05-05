Bolu'da Esnafı Tehdit Eden Şüpheliler Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ, ÖNCEKİ SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Bolu'da, esnafı tehdit edip haraç aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Cuma A. ve Murat K.'ya 4'er ay ev hapsi verildi. Şüphelilerden İbrahim A. ve Aykut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önceki suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan Murat K. ve İbrahim A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.