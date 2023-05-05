Bolu'da Esnafı Tehdit Eden Şüpheliler Tutuklandı
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Bolu'da esnafı tehdit edip haraç aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ, ÖNCEKİ SUÇLARINDAN TUTUKLANDI
Bolu'da, esnafı tehdit edip haraç aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Cuma A. ve Murat K.'ya 4'er ay ev hapsi verildi. Şüphelilerden İbrahim A. ve Aykut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önceki suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan Murat K. ve İbrahim A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel