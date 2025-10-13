Haberler

Bolu'da Eş Zamanlı Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bolu'da Eş Zamanlı Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla il genelindeki okullarda eş zamanlı yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı.

Bolu'da okullarda eş zamanlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, "13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü" dolayısıyla özel kapsamlı yangın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, kurum personelinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı tatbikata, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılım sağladığı belirtildi.

Tatbikatın ilk aşamasında AFAD uzmanlarının, milli eğitim personeline yangın anında doğru tahliye yöntemleri, acil durum planının uygulanması ve alınması gereken kritik önlemler hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, daha sonra senaryo gereği çıkan yangına, 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve yaralı kurtarma süreçlerini başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde bulunan okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eş zamanlı tatbikat yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

G.Saray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Galatasaray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler

G.Saray'a resmen piyango vurdu! Çuvalla parayı bir çırpıda verecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.