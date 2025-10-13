Bolu'da Eş Zamanlı Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bolu'da okullarda eş zamanlı afet tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, "13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü" dolayısıyla özel kapsamlı yangın tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, kurum personelinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı tatbikata, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılım sağladığı belirtildi.

Tatbikatın ilk aşamasında AFAD uzmanlarının, milli eğitim personeline yangın anında doğru tahliye yöntemleri, acil durum planının uygulanması ve alınması gereken kritik önlemler hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, daha sonra senaryo gereği çıkan yangına, 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve yaralı kurtarma süreçlerini başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, il genelinde bulunan okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda eş zamanlı tatbikat yapıldığı kaydedildi.