Bolu'da Epilepsi Hastası Kişi Çayda Kurtarıldı

Bolu'da dengesini kaybederek çaya düşen epilepsi hastası itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocasu Çayı'nda bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, suya girerek E.K'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.K, İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen E.K'nin, çayın üzerindeki köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düştüğünü söylediği bildirildi.