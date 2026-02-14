Haberler

Emlak ofisine silahlı saldırı

Güncelleme:
Bolu'da bir emlak ofisine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırgan, tabancayla peş peşe ateş ederek ofisin camına ve park halindeki lüks bir cipe isabet etti. Olay sonrası polis şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı.

BOLU'da bir emlak ofisi kimliği henüz belirlenmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunlar iş yerinin camı ile lüks bir cipe isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Salıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde tabancayla gelen kişi, emlak ofisine peş peşe ateş etti. Kurşunlar emlak ofisinin camı ile iş yerinin önünde park halinde bulunan lüks cipin ön camına isabet etti. Olayın ardından şüpheli kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

