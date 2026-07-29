Bolu'da elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrik sistemi arızalanan kümesteki yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.
İlçeye bağlı Pelitözü köyünde bir tavuk kümesindeki elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle havalandırma sistemi devre dışı kaldı.
Kümes içerisinde oluşan olumsuz koşullar nedeniyle yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA