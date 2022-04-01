Bolu'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde beton elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde beton elektrik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mustafa Altıntaş idaresindeki 14 DT 560 plakalı kamyonet, Gedikler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsüyle yanında bulunan Ali Dağcan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SEDAŞ ekipleri, kamyonetin çarpması sonucu kırılan elektrik direğinin tamir edilmesi için çalışma başlattı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Kamyonet, Mudurnu, Bolu, Güncel, Haberler

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