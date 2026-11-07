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Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa arası İstanbul yönü 9-13 Kasım'da trafiğe kapatılacak

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Bolu'da Dörtdivan-Yeniçağa arası İstanbul yönü 9-13 Kasım'da trafiğe kapatılacak
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki İstanbul istikameti, üstyapı onarımı nedeniyle 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince trafik akışı karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametindeki yol kesimi 9- 13 Kasım tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı karşı yönden çift yönlü olarak sağlanacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı - Yeniçağa Kavşağı arasında, İstanbul istikametinde gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle ilgili yol kesimi 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 08.00'den, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacaktır. Çalışma süresince trafik akışı, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kontrollü seyretmeleri ve seyahatleri sırasında dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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