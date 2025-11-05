Haberler

Bolu'da Çöp ve İzmarit Cezası 152 Bin Liraya Yükseltildi
Güncelleme:
Bolu Belediyesi, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik cezanın 152 bin 895 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Ayrıca, çocuk parklarında sigara içme yasağı getirileceği açıklandı.

BOLU Belediyesi tarafından alınan kararla, yere çöp ve izmarit atanlara yönelik ceza 152 bin 895 liraya yükseltildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk parklarında sigara içme yasağının da getirileceğini açıkladı.

Bolu Belediyesi, meclis toplantısında aldığı kararla Zabıta Müdürlüğünün yetkilerini genişletti. 'Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'nin günümüz şartlarına göre revize edilmesi' maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte Bolu Zabıtasına, kamu düzeni ve kent estetiğini korumaya yönelik daha geniş denetim yetkisi verildi. Yeni yönetmeliğe göre, yere izmarit veya çöp atanlara yönelik daha önce 14 bin TL olan ceza, 152 bin 895 TL'ye yükseltildi. Karar, Bolu Belediyesi tarafından duyuruldu.

SİGARA YASAĞI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, çocuk parklarında sigara içmeyi yasaklayacaklarını belirterek, "Biz önerge olarak getiriyoruz onu bütçeye. Şu çocuk parklarının bulunduğu alanlarda, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklayalım diyoruz. Bununla ilgili kanunun verdiği miktarların en üst sınırından zabıtamıza ceza yazma önerisi getiriyoruz. 'Kendiniz başlayın' diyenler için de eğer çevreyi kirletenler, yere tüküren, yere çöp atan, çocuk parkının yanında izmarit atan, sigara içen belediye çalışanıysa da bir net maaşının ceza olarak kesilmesini bütçeye önerge olarak getiriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
