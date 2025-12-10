Haberler

Kontrolden çıkan cip eve girdi: 1 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeyken başı dönen sürücünün kullandığı cip, yol kenarındaki bir evin duvarını yıkarak içeri girdi. Sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde seyir halindeyken başı dönen sürücü, kullandığı ciple yol kenarındaki evin duvarını yıkarak içeriye girdi. Kazada cip sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil E. (39) yönetimindeki 06 FBR 164 plakalı cip, sürücünün bir anlık baş dönmesi yaşaması üzerine kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Bina duvarını yıkan cip, evin içerisine girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün göğsünde kırıkların bulunduğu ve tedavisi için Bolu'ya sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
