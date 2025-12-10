Kontrolden çıkan cip eve girdi: 1 yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde seyir halindeyken başı dönen sürücü, kullandığı ciple yol kenarındaki evin duvarını yıkarak içeriye girdi. Kazada cip sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil E. (39) yönetimindeki 06 FBR 164 plakalı cip, sürücünün bir anlık baş dönmesi yaşaması üzerine kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki binanın duvarına çarptı. Bina duvarını yıkan cip, evin içerisine girdi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün göğsünde kırıkların bulunduğu ve tedavisi için Bolu'ya sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.