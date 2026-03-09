Bolu'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ö, O.A. ve E.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz