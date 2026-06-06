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Çayları kirleten işletmelere milyonlarca lira ceza

Çayları kirleten işletmelere milyonlarca lira ceza
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Bolu'da çaylara deşarj yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin TL, diğer firmalara ise toplam 35 milyon 660 bin TL idari para cezası uygulandı. Üç firmanın çevre izni iptal edildi.

BOLU'da çaylara deşarj yapan işletmelere yönelik denetimler sonucunda, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. 26 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde de aykırılık tespit edilen firmalara, 35 milyon 660 bin 532 TL idari para cezası kesildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin Gerede ilçesinden geçen Gerede Çayı ve Ulusu Çayı ile ilgili denetimleri sürüyor. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ulusu Çayı'na deşarj yapan tüm tesislerde atık su arıtma sistemlerinin bulunduğu ve kirlilik yükü yüksek olan 5 tesisin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 24 saat çevrim içi olarak takip edildiği hatırlatılarak, "Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaların münferit atık su arıtma tesisi bulunmakla beraber Gerede Karma OSB'ye merkezi bir atık su arıtma tesisi yapım işi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 2024 yılında yatırım programına alınmış olup, süreç devam etmektedir. Gerede Deri ihtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 6 bin 300 metreküp kapasiteli yeni atık su arıtma tesisi, 2024 yılında hizmete alınmıştır. Ayrıca OSB dışından uygunsuz atık su girişlerinin önlenmesi amacıyla eski tabakhaneler bölgesinde faaliyet gösteren 63 işletmenin atık su üreten prosesleri mühürlenmiştir" denildi.

3 FİRMANIN ÇEVRE İZNİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, "26 Eylül 2024 tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde de 35 milyon 660 bin 532 TL idari para cezası uygulanmış, aykırılık tespit edilen üç firmanın çevre izinleri iptal edilerek şartları sağlayana kadar faaliyetleri durdurulmuştur. Öte yandan Ulusu Çayı'na deşarj yapan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinde 12-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapsamlı çevre denetimleri gerçekleştirilmiş, tesislerden alınan atık su numune sonuçları neticesinde ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne 4 milyon 195 bin 994 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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