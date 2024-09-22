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Bolu'da Cam Şişe Kadının Kafasına Çarptı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bolu'da Cam Şişe Kadının Kafasına Çarptı, Güvenlik Kamerası Kaydetti
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Bolu'da bir iş yerinde düşen cam soda şişesi, Pelin Fidandalar'ın kafasına çarparak baş dönmesine yol açtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bolu'da yeren düşen cam soda şişesinin fırlayarak kadının kafasına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sağlık Mahallesi Belde Sokak'ta iş yeri bulunan Pelin Fidandalar (28), sipariş almak üzere müşterilerin yanına gittiği sırada kasadaki ekranın kablosunu takan çalışan soda şişesini yere düşürdü. Beton zemine çarpan şişe fırlayarak Fidandalar'ın kafasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle baş dönmesi yaşayan Fidandalar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Fidandalar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fidandalar, gazetecilere, olaydan sonra görüntüleri gülerek izlediğini belirterek, "Çok şükür Allah'ın iyi kuluyum ki, kazasız belasız atlattım." dedi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fidandalar'ın müşterilerden sipariş almak için hareketliğinde kasadan düşen cam şişenin fırlayarak kafasına çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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