Bolu'da 'Birlikte Okuyoruz' Projesi Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dörtdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Birlikte Okuyoruz' projesi, final etkinliği ile tamamlandı. Proje ile öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve okul kütüphanelerinin etkin kullanımı hedeflendi.

Bolu'nun Dörtdivan içerisinde düzenlenen "Birlikte Okuyoruz" projesi sona erdi.

Dörtdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Günde 17 Dakika, Yılda 100 Saat" mottosuyla hayata geçirilen "Birlikte Okuyoruz" projesi, Köroğlu Heykeli Meydanı'nda düzenlenen final etkinliğiyle tamamlandı.

Projeyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları, okuma bilincinin geliştirilmesi ve okul kütüphanelerinin daha etkin kullanımı hedeflendi.

Her gün 17 dakika kitap okuyan öğrenciler, yıl sonunda toplamda 100 saatlik okuma süresine ulaşarak yaklaşık 1 milyon 300 bin kelime okudu.

Etkinlikte yıl boyunca yürütülen okuma faaliyetlerinde başarı gösteren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programın sonunda "Birlikte Okuyoruz" projesinin sembolik olarak son sayfası çevrildi.

Katılımcılara "Köroğlu'nun Gölgesinde Birlikte Okuyoruz" temalı kitap ayraçları dağıtıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, ilçede 9 yıldır okuma kültürünü yaygınlaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, "Kitap okuyan insanın düşünceleri değişir, dünyası genişler, kalbi büyür. Bu projeyle çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladık." diye konuştu.

Bal, projeye emek veren tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve öğrencilere teşekkür ederken, okuma alışkanlığının yalnızca akademik başarıya değil, yaşam becerilerine de doğrudan katkı sunduğunun altını çizdi.

Kapanış programına, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.