Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (3)
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KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİKurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.
KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yolun Samsun yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar, düşük hızda ilerleyebildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel