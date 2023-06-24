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Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (3)

Bolu'da bayram trafiği; Ankara yönü yoğun, İstanbul yönü boş (3)

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KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİKurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Yolun Samsun yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Araçlar, düşük hızda ilerleyebildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Kurban Bayramı Karadeniz Güncel Haberler

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