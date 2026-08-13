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Bolu'da arazi kavgası: Baba ve oğul hayatını kaybetti

Bolu'da arazi kavgası: Baba ve oğul hayatını kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, R.Ç. av tüfeğiyle akrabaları baba ve oğula ateş açtı. Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybederken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde R.Ç. ile akrabaları Tayfun S. ve oğlu Tayfun Muhammed S. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ç. akrabalarına av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin ve yanında olduğu iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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