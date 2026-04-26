Bolu'da annesi tarafından öldürülen 2 aylık bebeğin cenazesi toprağa verildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde annesi tarafından öldürülen 2 aylık bebeğin cenazesi defnedildi.

Kitirler Mahallesi'nde dün annesi S.C. (30) tarafından öldürülen bebek E.C.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Demircisopran köyüne getirildi.

Bebeğin cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine baba S.C, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Bu arada, polis ekiplerince Yeniçağa ilçesinde yakalanan annenin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde S.C, dün 2 aylık bebeğini öldürdükten sonra evden uzaklaşmış, ihbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp birimine gönderilmişti.

Anne S.C, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
