Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bolu'da Vakıfgeçitveren köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iki tarım ekipmanı zarar gördü.

Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde anız yangını çıktı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında iki tarım ekipmanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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