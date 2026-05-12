Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bolu'da, öğleden sonra fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradı. Dolu yağışı daha sonra sağanağa dönüştü.
ANİDEN DOLU BASTIRDI
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı