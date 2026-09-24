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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda motor kısmından alev alan TIR, Yeniçağa'da tamamen yandı

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda motor kısmından alev alan TIR, Yeniçağa'da tamamen yandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa mevkisinde akşam seyir halindeki TIR'ın motor kısmı alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği TIR'daki yangın, Yeniçağa ve Dörtdivan'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü; TIR ve dorsedeki ürünler tamamen yanarken inceleme başlatıldı.

BOLU'da Anadolu Otoyolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden TIR'ın motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı TIR'daki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında TIR ile dorsesinde bulunan ürünler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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