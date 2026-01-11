Haberler

Tek katlı ev yanarak küle döndü

Tek katlı ev yanarak küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Gövem Köyü'nde bir ahşap evde çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın bacadan başladı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

BOLU'da köyde bulunan tek katlı ahşap ev bacadan başlayan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gövem Köyü'nde meydana geldi. Salih Yerlikaya'ya ait tek katlı ahşap evin bacasından çıkan yangın eve sıçradı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin evi sardığı yangına müdahale etti. Yangında tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

Attığı laf Trump'ın polislerini deliye döndürdü! Sonrası daha bomba
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti