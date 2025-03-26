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Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

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78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu dahil olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan da dün gözaltına alınmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

YANGINA İLİŞKİN 19 KİŞİ CEZAEVİNDE

Bolu Kartalkaya'da gecelik fiyatı asgari ücretten fazla olan Grand Kartal Otel'inde güvenlik zafiyeti ve denetimsizlik sonucu çıkan yangında 78 canımız hayatını kaybetmişti. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ile itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

turizm bakanına da bir ödül töreni hazırlayın harika bir otel ve güvenlik inşaa etmisti

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Haber YorumlarıSeko:

Bende turizm bakanı istifa etti zannettim....

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

trizim bakanı nerdeeeee alooooo vahiymi indi ona dokunmayın diye

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Haber Yorumlarımutluw can:

belediyenin yetki alanı dışında olduğunun savcı ne zaman farkına varacak ? görevi kötüye kullanmak veya görevinin gereğini bilmemek değil mi bu ?

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Asil Ilgili Departmanliginin Basindaki Bakan Denilen Gorevli Memuru Tutuklayin..Kus Aklinizla Halkin Gazini Almaya Calismayin..

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

boludaki yangında, bld bşk ne dedi: itfaiye müdürü dayımın oğlu, eksiklikleri bildirmek için, otel yönetiminden korkmuştur dedi. dedi mi? dedi. fazla söze gerek var mı?

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Maşallah maşallah müthiş kriminal bir olay yıllarca soruşturulsun yıllarca yargılansın zaten unutulur yahu yangın önlemleri varmıydı bu bir bu hali ile kim ruhsat verdi bu 2 kıvıttırıp durmaya gerek yok

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