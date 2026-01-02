Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Bolu'da 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, 7 gün boyunca devam etti ve kent merkezine toplam 84,4 mm kar düştü. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.
Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.
Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.
Kent merkezinde dün ise metrekare başına 17 milimetre kar düştü.