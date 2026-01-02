Haberler

Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, 7 gün boyunca devam etti ve kent merkezine toplam 84,4 mm kar düştü. Kar kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.

Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.

Kent merkezinde dün ise metrekare başına 17 milimetre kar düştü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif