Bolu'da 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 4 yıl 10 ay 10 gün ila 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA