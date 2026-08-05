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Bolu'da 7 Firari Hükümlü Yakalandı

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Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Bolu'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-31 Temmuz'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 4 yıl 10 ay 10 gün ila 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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