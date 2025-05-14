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Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Bolu'da 4 köyde gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan 69 kişi hastaneye başvurdu. Köylerdeki su kaynaklarından alınan numunelerde ilk sonuçlar normal çıktı. 2022'de ise kentte sudan zehirlenen 148 kişi hastaneye başvurmuş 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu'da merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu. Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi.

4 KÖYDE SUDAN NUMUNE ALINDI

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

VALİLİK: İLK SONUÇLAR NORMAL

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Mayıs'ta saat 21.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular üzerine Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.

Değerlendirmeler neticesinde aynı su kaynağından beslendiği tespit edilen Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuran kişilerin de incelemeye dahil edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır."

Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal çıktığı belirtilerek, "Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

2022'DE SUDAN ZEHİRLENEN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bolu'nun Yuva köyünde Temmuz 2022'de Kurban Bayramı'nın ardından içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 1 kişi yaşamını yitirirken, 147'si taburcu edilmişti. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konulmuştu. Eyüp Ertem'in şebeke suyunda tespit edilen "koli basili" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Yerlere izmarit atmak çöp atmak yasak ama içme suyundan ölebilirsin

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