Bolu'da 69 Kişi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Bolu'da dört köyde yaşayan 69 kişi, mide bulantısı ve diğer zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen kişilerin sudan alınan numuneleri inceleniyor.
Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.
Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel