Bolu'da 46 Bin 540 Araç ve Sürücü Denetlendi

Bolu'da 46 Bin 540 Araç ve Sürücü Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 46 bin 540 araç ve sürücü kontrol edildi, toplamda 9 milyon 912 bin 771 lira ceza kesildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 46 bin 540 araç ve sürücü denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2-8 Haziran tarihlerinde yapılan 1418 uygulamada, 46 bin 540 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, hız ihlalinden 1919 araç ve sürücüye, periyodik muayene yaptırılmamış 175 araca, emniyet kemeri kullanmayan 270 ile sürücü belgesiz araç kullanan 105 sürücüye, zorunlu mali sigortası bulunmayan 46 araca toplam 9 milyon 912 bin 771 lira para cezası uygulandı, 273 araç ise trafikten men edildi.

???

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı

Herkes dünya devlerini beklerken yeni takımı çok sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.