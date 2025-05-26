Bolu'da 37 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

Bolu'da 37 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi
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Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 37 bin 406 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde toplam 8.5 milyon lira para cezası uygulandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 37 bin 406 araç ve sürücü denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 19-25 Mayıs tarihlerinde yapılan 1486 uygulamada, 37 bin 406 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, "hız ihlali"nden 1321 araç ve sürücüye, periyodik muayene yaptırılmamış 195 araca, emniyet kemeri kullanmayan 395 ile sürücü belgesiz araç kullanan 72 sürücüye, zorunlu mali sigortası bulunmayan 32 araca toplam 8 milyon 533 bin 34 lira para cezası uygulandı, 210 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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