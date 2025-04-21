Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Bolu'da 37 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi

Bolu'da 37 Bin Araç ve Sürücü Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı denetimlerde 37 bin 532 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve çeşitli diğer ihlaller nedeniyle toplam 10 milyon lira ceza uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ekipler suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan 1553 uygulamada, 37 bin 532 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, 20 bin 39 hız ihlali yapan araç ve sürücüye, 240 periyodik muayenesi yapılmamış araca, 375 emniyet kemeri kullanmayan, 64 sürücü belgesiz araç kullanan ve 41 zorunlu mali sigortası bulunmayan araca toplam 10 milyon 239 bin 186 lira para cezası uygulanırken, 180 araç trafikten men edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.