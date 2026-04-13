Bolu'da bir haftada 33 bin 713 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 33 bin 713 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 1793 kural ihlali tespit edilirken, hız sınırını aşanların oranı yüzde 23,7 oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Nisan'da kentte 1497 uygulama gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında 33 bin 713 araç ve sürücü incelenirken, 1793'ünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildi.

Kural ihlali yapanların yüzde 23,7'sinin hız sınırını aştığı, yüzde 15,7'sinin emniyet kemeri veya kask takmadığı belirlendi.

Ayrıca denetimlerde sürücülerin yüzde 7,8'inin periyodik muayenesini yaptırmadığı, yüzde 2,2'sinin ehliyetsiz olduğu, yüzde 0,4'ünün zorunlu mali sigortasının bulunmadığı saptandı.

Yüzde 0,6'lık kesimin ise kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
