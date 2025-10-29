Haberler

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı, ödül törenleri ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Bolu'nun Göynük, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Göynük ilçesinde ilçe stadyumunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Göynük Kaymakamı Talha Battal, Belediye Başkanı Ali Oral, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Talha Battal ve Belediye Başkanı Ali Oral, öğrencilerin ve halkın bayramını kutlayarak halkı selamladı.

İlçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, tüm öğrenci gruplarının katıldığı geçit töreni ile devam etti.

Yeniçağa ilçesinde ise Yaşar Çelik Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programında halk oyunları gösterilerinin ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mengen'de Cumhuriyet Bayramının 102. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Mengen Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler.

İlçe merkezinde bando ile yapılan kortej yürüyüşünün ardından salona gelen katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Yıl içinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından yapılan tören geçidi ile sona erdi.

Ayrıca, aşçı kıyafetleri giyen Mengen Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldan tören alanına kadar dev Türk bayrağı taşıdı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
