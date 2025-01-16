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Bolu'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Eylem Noktaları Belirlendi

Bolu'da 2025 Yılı İçin Toplantı ve Eylem Noktaları Belirlendi
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Bolu Valiliği, 2025 yılı için şehir genelindeki toplantı, yürüyüş ve gösteri güzergahlarını açıkladı. Ayrıca, Yeniçağa'da ebru sanatı tanıtılırken, Gerede'de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bolu Valiliği, 2025 yılı için belirlenen toplantı, yürüyüş ve eylem noktalarının bilgilerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, şehir genelindeki toplantı, yürüyüş ve gösteri güzergahlarının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Bolu il merkezi polis sorumluluk bölgesinde yer alan meydan, cadde ve sokak isimlerindeki değişikler nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüş yerlerinin düzenlenmesinin uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, il merkezinde belirlenen 6 toplantı, yürüyüş ve eylem noktası ile Karacasu beldesindeki güzergahların krokileri de yayınlandı.

Yeniçağa'da ebru sanatı tanıtıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerine ebru sanatı tanıtıldı.

Yeniçağa Gençlik Merkezi tarafından öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarını öğrenmesi için etkinlik düzenlendi.

Yaşar Çelik İlkokulunun çok amaçlı salonunda gerçekleşen etkinliğe, 83 ilkokul ve 20 lise öğrencisi katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, gençlik merkezi görevlilerinin eşliğinde ebru yapmayı öğrendi.

Gerede'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı etkinliği yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda getirilen kan bağış aracına gelenler, form doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

Etkinlik kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Gerede Kaymakamı Fatih Kaya da kan bağışında bulundu.

Kaymakam Kaya, ilçe halkını kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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