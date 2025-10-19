Bolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda Göynük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Özgür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Özgür, muhtarlığın Türk kültürü ve toplumsal hayatının önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini kaydetti.

Hizmet odaklı çalışmayı benimsediklerini ifade eden Özgür, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.