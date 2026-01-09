Haberler

Tedavisi tamamlanan 132 yaban hayvanı doğaya salındı

Bolu'da 2025 yılı içinde yaralı veya bitkin halde bulunan 132 yaban hayvanı, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanlarına salındı. Aralarında nadir türlerin de bulunduğu hayvanlar, ekipler tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

BOLU'da 2025 yılı boyunca yaralı veya bitkin halde bulunan, aralarında nadir görülen türlerin de yer aldığı 132 yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri arazi taramaları ve gelen ihbarlar doğrultusunda; yaralı, bitkin ve yardıma muhtaç durumdaki 132 yaban hayvanını koruma altına aldı. Tedavilerinin ardından doğaya bırakılan hayvanlar arasında; nesli tükenme tehlikesi altında olan ya da hassas türler arasında yer alan kara akbaba, vaşak, kızılgeyik ve halkalı sinek kuşu gibi türler de bulunuyor. Hayvanların kafeslerinden çıkarak doğaya koştuğu ve uçtuğu anlar, ekipler tarafından görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulunarak, "Yaralı yaban hayvanı gördüğünüzde müdahale etmeyin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın" ifadelerine yer verildi.

