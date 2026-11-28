Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan minibüsün kurtarılma anı dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 10 kız çocuğu ile 3 personeli taşıyan minibüsün çamurdan kurtarılma anları dronla görüntülendi. Görüntüler, minibüsün çamurdan kurtarıldığı anları gösteriyor.
MİNİBÜSÜN KURTARILMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bolu'da, geldikleri Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 10 kız çocuğu ile 3 personeli taşıyan minibüsün saplandığı çamurdan kurtarıldığı anlar, dronla görüntülendi.
Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı