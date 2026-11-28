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MİNİBÜSÜN KURTARILMA ANLARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu'da, geldikleri Yedigöller Milli Parkı gezisi sonrası kaybolan ve ekiplerin çalışmasıyla bulunan 10 kız çocuğu ile 3 personeli taşıyan minibüsün saplandığı çamurdan kurtarıldığı anlar, dronla görüntülendi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı