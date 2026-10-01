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Bolu Belediyesi zimmet soruşturmasında 3 şüpheli serbest, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bolu Belediyesi zimmet soruşturmasında 3 şüpheli serbest, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bolu Belediyesi iştiraklerine yönelik zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

BOLU Belediyesi iştiraklerine yönelik 'zimmet' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediyesi iştiraklerinden Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, zimmet iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli, jandarma ekiplerinin geçen pazartesi günü düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve ihale komisyonu başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da yer aldı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından dün serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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