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Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon... 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Bolu Belediyesi'ne yeni operasyon... 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belediyeye yönelik soruşturmasında, çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla aralarında tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheliden 22'si hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, jandarma belediye binasında arama yaptı.

(ANKARA) - Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, "bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı" iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada, "bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı" iddiasıyla aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Halen tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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