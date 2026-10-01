Bolu Belediyesi kooperatifi zimmet soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorguları sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K, A.C.A. ve G.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA