Bolu Belediyesi kooperatifi zimmet soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesi kooperatifi zimmet soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifle iş yapan firma yöneticilerine yönelik zimmet soruşturmasında gözaltındaki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürerken, daha önce adliyeye sevk edilenler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorguları sürüyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K, A.C.A. ve G.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.