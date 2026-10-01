Haberler

Bolu Belediyesi kooperatifi zimmet soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesi kooperatifi zimmet soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifle iş yapan firma yöneticilerine yönelik zimmet soruşturmasında gözaltındaki 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları sürerken, daha önce adliyeye sevk edilenler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bolu'da "zimmet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesindeki S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile iş yapan firma yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlamalarıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, savcılık sorguları sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K, A.C.A. ve G.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Anahtar Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
İntihar etmek için köprüye çıktı! Polis 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı tüm ekipler oraya koştu!
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Komisyon Başkanı Nazım Elmas tarih verdi! 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Komisyon Başkanı duyurdu! 16 yaş altına sosyal medya yasağı Ekim'de
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor