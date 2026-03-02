Haberler

'İrtikap' soruşturmasında gözaltına alınan Tanju Özcan adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

BOLU'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın olduğu 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 13 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
