Bolu'da BOLSEV Vakfı'nın şirketine kayyım atandı

BOLU'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklandığı 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasına konu olan BOLSEV Vakfı'nın şirketi olan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyım atandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can, belediyenin öncülüğünde kurulan BOLSEV Vakfı'na zorla bağış topladıkları gerekçesiyle yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında 2 Mart'ta tutuklanmıştı. Soruşturmaya konu olan BOLSEV Vakfı'na bağlı faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye kayyım atandı. Kayyım heyetinde avukat Zuhal Demirci ve muhasebeci Nursel Bozkan Koç'un görevlendirildiği ve 8 Mayıs'ta göreve başladıkları öğrenildi.

